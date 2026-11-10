Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.
Giriş: 10.11.2026 - 11:01 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.
Ö.K. idaresindeki 44 AHF 137 plakalı otomobil, kırsal Gazlıkuyu Mahallesi'nde yolda M.B'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Kazada ağır yaralanan M.B. yapılan ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ