Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 21:11 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Salih Y. idaresindeki 72 ACY 164 plakalı minibüs, Siverek-Diyarbakır kara yolunun Karacadağ Kavşağı'nda İbrahim S. yönetimindeki 63 HH 683 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile otomobildeki İsmail S. ve minibüsteki Azize S. sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        "Çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme var"
        "Çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dizileri, Türkiye’nin marka değerini yükseltiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dizileri, Türkiye’nin marka değerini yükseltiyor
        Leroy Sane için flaş ayrılık iddiası!
        Leroy Sane için flaş ayrılık iddiası!
        Apple, Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapacak
        Apple, Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapacak
        Fransa, siber saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu
        Fransa, siber saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu
        FIFA yılın 11’i açıklandı!
        FIFA yılın 11’i açıklandı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        İran liderinin talimatını açıkladı
        İran liderinin talimatını açıkladı
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da cami inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı
        Şanlıurfa'da cami inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı
        Şanlıurfa'da cami inşaatında kubbe kalıbı çöktü: 3 yaralı
        Şanlıurfa'da cami inşaatında kubbe kalıbı çöktü: 3 yaralı
        Haliliye Belediyesinden öğrencilere bilinçlendirme eğitimi
        Haliliye Belediyesinden öğrencilere bilinçlendirme eğitimi
        Halfeti'de 26 yıl önce su altında kalan yapılar gün yüzüne çıktı
        Halfeti'de 26 yıl önce su altında kalan yapılar gün yüzüne çıktı
        Şanlıurfa'da 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı