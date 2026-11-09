Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Salih Y. idaresindeki 72 ACY 164 plakalı minibüs, Siverek-Diyarbakır kara yolunun Karacadağ Kavşağı'nda İbrahim S. yönetimindeki 63 HH 683 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile otomobildeki İsmail S. ve minibüsteki Azize S. sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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