Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonda, hakkında " hırsızlık" suçundan 10 yıl 1 ay gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. ile hakkında "dolandırıcılık" suçundan 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.S. saklandıkları adreslerde yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

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