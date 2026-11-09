Batık şehir yeniden gün yüzüne çıktı Baraj suyu seviyesinin düşürülmesi tarihi Halfeti'yi yeniden gün yüzüne çıkardı

Atatürk Barajı, Birecik Barajı ve Karkamış Barajında yapılacak rutin sızıntı kontrolleri nedeniyle barajlardaki su seviyesinin düşürülmesi, tarihi yapıları yeniden ortaya çıkarttı.

Atatürk Barajı mansabında gerçekleştirilecek rutin sızıntı suyu ölçümleri nedeniyle 29 Ekim tarihinden itibaren Birecik Barajında kontrollü bir şekilde su seviyesinin düşürülmesi, Şanlıurfa'nın turistik kenti Halfeti'de su altında kalan tarihi yapıların yeniden ortaya çıkmasına neden oldu. Toplam 8 metre düşülerek 377 kotuna çekilmesi planlanan suyun, 15 Kasım itibariyle normal seviyesine ulaşması planlanıyor.

Tarihi yapılar gün yüzüne çıktı

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Suyun çekilmesiyle birlikte yaklaşık 26 yıl önce Birecik Barajı sularının altında kalan Halfeti ilçesindeki tarihi yapılar ve yerleşim yerleri de yeniden gün yüzüne çıktı. Havadan çekilen görüntülerde suyun çekilme seviyesi ve gün yüzüne çıkan yerleşim yerleri görüntülendi. Şu seviyesinin düşmesi beraberinde olumsuzlukları da getirdi. Su üstündeki yüzer restoranların bir kısmı ile bazı tekneler karaya oturdu.

Halfeti Kaymakamlığı açıklama yaptı

Halfeti Kaymakamlığı su seviyesinin düşürülmesi ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada,"Atatürk Barajı mansabında gerçekleştirilecek sızıntı suyu ölçümleri kapsamında, 29 Ekim 15 Kasım 2026 tarihleri arasında Birecik Barajı rezervuar su seviyesinin günlük 50 santimetreyi aşmayacak şekilde düşürülerek 377 metre kotuna indirilmesi ve bu seviyede tutulması planlanmaktadır. Bu çalışma süresince, Atatürk, Birecik ve Karkamış barajlarında su seviyesine bağlı olarak içme ve kullanma suyu temini, sulama faaliyetleri ve su iletim sistemlerinde geçici aksaklıklar yaşanabilecektir. Vatandaşlarımızın belirtilen tarihler arasında yaşanabilecek muhtemel değişikliklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.