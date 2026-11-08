Şanlıurfa'da veteriner hekimler için iletişim semineri

Şanlıurfa Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Ali Onbüyük de benzer sosyal ve kültürel gelişime katkı sunacak etkinlikleri sürdüreceklerini söyledi.

İletişim bilimci Ebru Yaşar Seçen konuşmacı olarak katıldığı seminerde, veteriner hekimlerin karşılaştıkları zorluklar, mesleki imaj, hoşgörü, üslup, kriz yönetimi, beden dili, stres yönetimi ve hasta yakını psikolojisi gibi konularda katılımcılara bilgi verdi.

Şanlıurfa Veteriner Hekimler Odası tarafından kentteki bir otelde veteriner hekimlerin iletişimini güçlendirmek amacıyla seminer gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.