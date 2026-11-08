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        Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 14:05 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre kavga, Harran ilçesine bağlı kırsal Küçükyıldız Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aileye mensup çobanlar arasında hayvan otlattıkları sırada tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ve diğer aile bireylerinin de katılmasıyla silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan 1 kişi, Şanlıurfa'ya sevk edildi. Güvenlik güçleri, mahallede ve hastane önlerinde önlem aldı.

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        Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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