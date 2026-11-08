Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kavga, Harran ilçesine bağlı kırsal Küçükyıldız Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aileye mensup çobanlar arasında hayvan otlattıkları sırada tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ve diğer aile bireylerinin de katılmasıyla silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan 1 kişi, Şanlıurfa'ya sevk edildi. Güvenlik güçleri, mahallede ve hastane önlerinde önlem aldı.
Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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