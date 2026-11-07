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        Şanlıurfa merkezli yasa dışı bahis operasyonu; 86 tutuklama

        ŞANLIURFA merkezli 26 ilde yasa dışı bahis, kara para aklama ve suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 92 şüpheliden 86'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 15:49 Güncelleme:
        Şanlıurfa merkezli yasa dışı bahis operasyonu; 86 tutuklama

        ŞANLIURFA merkezli 26 ilde yasa dışı bahis, kara para aklama ve suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 92 şüpheliden 86'sı tutuklandı.

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve çevrim içi kumar faaliyetleri yürüten suç örgütüne yönelik 6 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis ve çevrim içi kumar platformlarının altyapılarına entegre internet siteleri üzerinden bahis oynattıkları, elde edilen suç gelirlerinin nakline aracılık ettikleri belirlendi. Örgütün idari yönetim, pazarlama ve yazılım departmanları şeklinde organize olduğu tespit edildi. Şüphelilerin, farklı kişilere ait banka hesaplarını kullanarak yasa dışı bahisten elde edilen paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları, daha sonra bu paraları kendi hesaplarına aktararak aklamaya çalıştıkları ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin kullandığı banka hesaplarındaki toplam işlem hacminin yaklaşık 3 milyar lira olduğu belirlendi.

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        26 İLDE 366 PERSONELLE EŞ ZAMANLI OPERASYON

        Şanlıurfa merkezli 26 ilde belirlenen 100 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona 261 jandarma, 45 jandarma özel harekat ve 60 jandarma komando personeli olmak üzere toplam 366 personel katıldı. Operasyonda 92 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 86’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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