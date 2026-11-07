Dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan İ.D. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada yakalanan şahıs karakola götürüldü.

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