Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Giriş: 07.11.2026 - 09:39 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
C.D. idaresindeki 63 ALC 382 plakalı otomobil, Hilvan-Bozova kara yolunun Estağfurullah Mahallesi mevkisinde İ.H.İ. yönetimindeki 06 FAU 058 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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