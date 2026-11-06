Kosova Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka, Vali Şıldak'ı ziyaret etti
Kosova Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti.
Kosova Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti.
Vali Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Damka ile görüşmesinde dostluk ve kardeşlik bağları çerçevesinde Şanlıurfa ile Kosova arasında geliştirilebilecek ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin ele alındığını bildirdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Şıldak, Kosova Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka ve beraberindeki heyete ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.
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