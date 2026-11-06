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        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 15:16 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        M.İ. (23) idaresindeki 63 EK 553 plakalı otomobil, Siverek-Kahta kara yolunun 10'uncu kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi.

        Kazada sürücü ile S.E. (81) yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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