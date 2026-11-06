Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Giriş: 06.11.2026 - 15:16 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
M.İ. (23) idaresindeki 63 EK 553 plakalı otomobil, Siverek-Kahta kara yolunun 10'uncu kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada sürücü ile S.E. (81) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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