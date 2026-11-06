Şanlıurfa'da yakınına yıldırım isabet eden çoban yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yakınına yıldırım isabet eden çoban yaralandı.
Giriş: 06.11.2026 - 10:50 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yakınına yıldırım isabet eden çoban yaralandı.
Kırsal Altaylı Mahallesi kırsalında hayvan otlatan İ.Ö'nün yakınına yıldırım düştü.
Yaralanan çoban, yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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