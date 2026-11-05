Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldüren şüpheli ile arkadaşı tutuklandı

Şanlıurfa'da annesi ile ablasını pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs ile arkadaşı tutuklandı.

Şanlıurfa'da para talebine olumsuz cevap veren annesi Huriye Çiçekli (43) ile ablası Zeynep Demircan'ı (23) çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurarak öldüren Hüseyin Demircan (21), tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Konuklu Mahallesinde tek katlı bir evde meydana geldi. Tarım işçisi oldukları belirtilen ailenin oğlu H.D., babasıyla dini nikahla yaşayan annesi Huriye Çiçekli (43) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hüseyin D., tartışma sırasında evde bulunan pompalı tüfekle ailesine ateş açtı. Açılan ateş sonucu anne Huriye Çiçekli, abla Zeynep Demircan (23) ile kardeşi Melikenur Demircan (11) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Zeynep Demircan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan anne Huriye Çiçekli ile Melikenur Demircan, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Huriye Çiçekli, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 11 yaşındaki Melikenur Demircan'ın ise hastanedeki tedavisinin sürüyor.

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Arkadaşıyla birlikte tutuklandı

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, H.D.'yi saklandığı adrese düzenledikleri operasyonla yakaladı. Şüphelinin saklanmasına yardım ettiği belirlenen arkadaşı A.Ç. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D. ile arkadaşı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Annekız toprağa verildi

Diğer yandan 6 çocuk annesi Huriye Çiçekli ile kızı Zeynep Demircan'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.