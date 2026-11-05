Şanlıurfa'da tarım arazileri su altında kaldı

Şanlıurfa’nın etkili olan sağanak yağış nedeniyle tahliye kanallarından akan sular, yaklaşık bir haftadır yağmur yüzü görmeyen bölgedeki tarım arazilerini bastı. Bazı bölgelerde kuraklık yaşanırken bazı bölgelerde ise çamur ve su nedeniyle hasat yapılamadı.

Şanlıurfa’nın kuzey ve doğu bölgelerinde etkili olan sağanak yağmur, beraberinde tarımsal sorunları getirdi. Suruç ilçesinin kuzey bölgesinde etkili olan sağanak yağmurun taşıdığı çalı ve dallar nedeniyle menfezler kapandı, tahliye kanalları taştı. Yaklaşık bir haftadır tek damla yağmurun yağmadığı bölgelere kadar ulaşan sular, arazileri bastı. İlçeye bağlı Pınarbaşı kırsal Mahallesinde yaklaşık 300 dekarlık mısır, pamuk ve sebze ekili tarım arazisi sular altında kaldı. Çürüyen ürünler büyük maddi zarara neden olurken bazı arazilerde ise su olmadığı için kuraklık yaşandığı belirtildi.

REKLAM

Arazisi sular altında kalan çiftçilerden Halil Ada, kapanan köprü ve menfezlerin açılması için yetkililerden yardım istedi. Şu anda büyük zarar yaşadıklarını söyleyen Ada, "Bizi köyde bir damla yağış yok ama yukarıdaki köylerde yağış oldu mu bütün sular bize geliyor. Tıkanan yerlerin açılması lazım. Suyu siz de görüyorsunuz. Her sene bunun cezasını bir çekiyoruz. Akşam o tarafta yağmur yağdı, suyu da bize geldi. Zararımız var. Biçerdöver giremediği için mısırı biçemiyoruz" dedi.