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        Şanlıurfa'da gökyüzü çifte gökkuşağı ile renklendi

        Şanlıurfa'da sabahın erken saatlerinde gökyüzünde beliren çifte gökkuşağı, adeta görsel bir şölen sundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:12 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da gökyüzü çifte gökkuşağı ile renklendi

        Şanlıurfa'da sabahın erken saatlerinde gökyüzünde beliren çifte gökkuşağı, adeta görsel bir şölen sundu.

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tarihi ve kültürel dokusuyla öne çıkan şehri Şanlıurfa, güne güzel bir manzara ile başladı. Sabah saatlerinde etkili olan hafif yağış geçişlerinin ardından aniden yüzünü gösteren güneş, gökyüzünde biri tam belirgin olmak üzere çifte gökkuşağı oluşmasına neden oldu.

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        Şehrin simge noktalarından yükselen ve gökyüzünü bir kuşak gibi saran rengarenk manzara, güne erken başlayan Şanlıurfalılara büyük bir sürpriz yaşattı. Gökkuşağının tarihi siluetle birleşmesi kente ayrı bir estetik kattı. Gökkuşağı, yağışın yeniden başlamasıyla birlikte gözden kaybolurken, geriye vatandaşların cep telefonuyla çektiği rengarenk kareler kaldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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