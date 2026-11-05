Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonda, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.T. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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