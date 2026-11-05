Siverek'te bilişim yoluyla hırsızlık suçundan aranan şahıs tutuklandı
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı Siverek'te yakaladı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı Siverek'te yakaladı.
Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, M.T. isimli şahıs Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince gerçekleştirilen faaliyet sonucu gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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