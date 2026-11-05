Bozova'da 20 kilometrelik grup yolunda çalışmalar başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Bozova’da ulaşım konforunu artırmak amacıyla 20 kilometrelik grup yolunda kapsamlı yenileme çalışması başlattı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde sürdürdüğü yol yapım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Bozova ilçesinde Deliler, Ürünlü, Irmakboyu, Kayaözü ve Koçveran kırsal mahalleleri güzergahını kapsayan grup yolunda çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında öncelikle deforme olan eski asfalt kaldırılıyor. Ardından yapılacak mekanik çalışmalarla yolun altyapısı hazırlanarak, sathi asfalt kaplamaya uygun hale getirilecek. Yenileme çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte güzergâhta ulaşımın daha güvenli, konforlu ve modern bir hale getirilmesi hedefleniyor. Yolun yenilenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren bölge sakinleri, uzun süredir yolda çukurlar oluştuğunu, ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ve araçlarının zarar gördüğünü belirtti.

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Çalışmaların başlamasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden vatandaşlar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekkür ederek, "Yollarda çukurlar oluşmuştu, ulaşımımız çok kötüydü. Arabalarımız bozuluyor, sürekli tamire götürüyorduk. Şimdi Büyükşehir Belediyemiz yol yapım çalışmalarına başladı. Çok güzel bir yol yapılıyor. Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar’a çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.