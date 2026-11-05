Eyyübiye'de yeşil alan miktarı artmaya devam ediyor

Eyyübiye Belediyesinin yaz aylarında yapımına başladığı parklarda, sonbaharla birlikte ağaçlandırma çalışmaları başlatıldı. Yetişkin ağaçlarla yapılan ağaçlandırma sayesinde vatandaşlar, yaz aylarında gölgesinde serinleyecekleri yeşil alanlara daha çabuk kavuşuyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un, "Yemyeşil Eyyübiye" sloganıyla başlattığı ağaçlandırma ve yeşillendirme faaliyetleri sonucu, ilçe geneline 40’tan fazla yeşil alan ve park kazandırılırken, yaz aylarında yapımına başlanan parklarda ise ağaçlandırma çalışmaları başladı. Ağaçların yaşaması için havaların iyice serinlediği sonbaharı tercih eden Eyyübiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yüzlerce yetişkin fidanı toprakla buluşturuyor.

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Ruha Mahallesinde yapısal peyzajı tamamlanan parklardan birinde başlatılan ağaçlandırma çalışmalarını sevinçle karşıladıklarını belirten Muhtar Eyyüp Artuğ, daha önce futbol sahası olarak kullanılan alanın mahalle sakinlerine rahatsızlık verdiğini, talepleri üzerine alanın yeşil alana dönüştürüldüğünü belirterek, "Başkanımızdan rica ettik, onlar da talebimize olumlu yanıt verdi. Şu anda ağaçlandırma çalışmalarımız yapılıyor. Yeşil alan olması gerçekten mahallemiz için çok iyi olacak. Bunun daha fazlasının olmasını da diliyoruz. Boş alanların yeşil alana dönüştürülmesi mahallemiz için sevindirici bir gelişmedir. Bu çalışmaların devamını diliyor, başkanımız Mehmet Kuş’a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.