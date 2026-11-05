Parklarda geri dönüşüm ve tasarruf hamlesi

Haliliye Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Metal, Boyama ve Ahşap Atölyelerinde, parklarda zamanla yıpranan ve kullanılamaz hale gelen kent mobilyalarını geri dönüşüm ve yenileme çalışmalarıyla yeniden vatandaşların hizmetine sunuyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın öncülüğünde sürdürülen üreten belediye anlayışı doğrultusunda, parklarda ve yeşil alanlarda zamanla yıpranan, kullanıma bağlı olarak deforme olan bank, piknik masası, kamelya ve diğer kent mobilyaları belediyenin kendi atölyelerinde onarılarak yeniden hizmete kazandırılıyor. Geri dönüşüm odaklı çalışmalarla kullanım ömrünü tamamlamaya yaklaşan kent mobilyaları, yeniden üretilerek ilçedeki park ve yeşil alanlarda vatandaşların hizmetine sunuluyor.

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Haliliye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Metal, Boyama ve Ahşap Atölyelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında, parklarda bulunan bank, piknik masası, kamelya ve çeşitli kent mobilyaları zamanla oluşan eskime, kırılma ve deformasyon gibi nedenlerle bulundukları alanlardan alınarak atölyelere getiriliyor. Burada belediye personeli tarafından bakım, onarım, yenileme ve boyama işlemlerinden geçirilen mobilyalar, ihtiyaç duyulan parçaları yenilenerek yeniden kullanılabilir hale getiriliyor.

Atölyelerde gerçekleştirilen bu çalışmalar sayesinde atıl duruma düşebilecek kent mobilyaları geri dönüşüm yoluyla yeniden değerlendirilirken, belediye kaynaklarının verimli kullanılması ve yeni ürün alım maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor. Kendi imkanlarıyla üretim ve onarım gerçekleştiren belediye ekipleri, hem ekonomik tasarruf sağlıyor hem de parkların ihtiyaçlarını daha kısa sürede karşılıyor.

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Yenilenen kent mobilyaları, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından yeniden ilçenin farklı noktalarındaki park ve yeşil alanlara monte edilerek vatandaşların kullanımına sunuluyor.

Haliliye Belediyesi, üreten belediye anlayışıyla yürüttüğü geri dönüşüm ve yenileme çalışmalarıyla hem çevreye duyarlı bir hizmet modeli ortaya koyuyor hem de kamu kaynaklarını en verimli şekilde değerlendiriyor.