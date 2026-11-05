Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Parklarda geri dönüşüm ve tasarruf hamlesi

        Parklarda geri dönüşüm ve tasarruf hamlesi

        Haliliye Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Metal, Boyama ve Ahşap Atölyelerinde, parklarda zamanla yıpranan ve kullanılamaz hale gelen kent mobilyalarını geri dönüşüm ve yenileme çalışmalarıyla yeniden vatandaşların hizmetine sunuyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 15:05 Güncelleme:
        Parklarda geri dönüşüm ve tasarruf hamlesi

        Haliliye Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Metal, Boyama ve Ahşap Atölyelerinde, parklarda zamanla yıpranan ve kullanılamaz hale gelen kent mobilyalarını geri dönüşüm ve yenileme çalışmalarıyla yeniden vatandaşların hizmetine sunuyor.

        Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın öncülüğünde sürdürülen üreten belediye anlayışı doğrultusunda, parklarda ve yeşil alanlarda zamanla yıpranan, kullanıma bağlı olarak deforme olan bank, piknik masası, kamelya ve diğer kent mobilyaları belediyenin kendi atölyelerinde onarılarak yeniden hizmete kazandırılıyor. Geri dönüşüm odaklı çalışmalarla kullanım ömrünü tamamlamaya yaklaşan kent mobilyaları, yeniden üretilerek ilçedeki park ve yeşil alanlarda vatandaşların hizmetine sunuluyor.

        REKLAM

        Haliliye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Metal, Boyama ve Ahşap Atölyelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında, parklarda bulunan bank, piknik masası, kamelya ve çeşitli kent mobilyaları zamanla oluşan eskime, kırılma ve deformasyon gibi nedenlerle bulundukları alanlardan alınarak atölyelere getiriliyor. Burada belediye personeli tarafından bakım, onarım, yenileme ve boyama işlemlerinden geçirilen mobilyalar, ihtiyaç duyulan parçaları yenilenerek yeniden kullanılabilir hale getiriliyor.

        Atölyelerde gerçekleştirilen bu çalışmalar sayesinde atıl duruma düşebilecek kent mobilyaları geri dönüşüm yoluyla yeniden değerlendirilirken, belediye kaynaklarının verimli kullanılması ve yeni ürün alım maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor. Kendi imkanlarıyla üretim ve onarım gerçekleştiren belediye ekipleri, hem ekonomik tasarruf sağlıyor hem de parkların ihtiyaçlarını daha kısa sürede karşılıyor.

        REKLAM

        Yenilenen kent mobilyaları, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından yeniden ilçenin farklı noktalarındaki park ve yeşil alanlara monte edilerek vatandaşların kullanımına sunuluyor.

        Haliliye Belediyesi, üreten belediye anlayışıyla yürüttüğü geri dönüşüm ve yenileme çalışmalarıyla hem çevreye duyarlı bir hizmet modeli ortaya koyuyor hem de kamu kaynaklarını en verimli şekilde değerlendiriyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fransa'da yüz binlerce kişi sokaklara döküldü
        Fransa'da yüz binlerce kişi sokaklara döküldü
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Gıda sahteciliğinin ifşasından sonra yangın çıkarana boya
        Gıda sahteciliğinin ifşasından sonra yangın çıkarana boya
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        EBRD'den Türkiye'ye yatırım ve yeşil finansman mesajı
        EBRD'den Türkiye'ye yatırım ve yeşil finansman mesajı
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Aşkını duyurdu
        Aşkını duyurdu
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!

        Benzer Haberler

        Eyyübiye'de yeşil alan miktarı artmaya devam ediyor
        Eyyübiye'de yeşil alan miktarı artmaya devam ediyor
        Bozova'da 20 kilometrelik grup yolunda çalışmalar başladı
        Bozova'da 20 kilometrelik grup yolunda çalışmalar başladı
        Birecik'te genişletilmiş güvenlik ve asayiş toplantısı
        Birecik'te genişletilmiş güvenlik ve asayiş toplantısı
        Şanlıurfa'da tarım arazileri su altında kaldı
        Şanlıurfa'da tarım arazileri su altında kaldı
        Siverek'te bilişim yoluyla hırsızlık suçundan aranan şahıs tutuklandı
        Siverek'te bilişim yoluyla hırsızlık suçundan aranan şahıs tutuklandı
        Şanlıurfa'da gökyüzü çifte gökkuşağı ile renklendi
        Şanlıurfa'da gökyüzü çifte gökkuşağı ile renklendi