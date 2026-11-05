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        "5. Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali" başladı

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi desteğiyle, Göbeklitepe Kültür Sanat Derneği tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 18:22 Güncelleme:
        "5. Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali" başladı

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi desteğiyle, Göbeklitepe Kültür Sanat Derneği tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali" başladı.

        Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışta sanatçı İbrahim Halil Kutluğ'un "İzlerin Hafızası" sergisi sanatseverlerle buluştu.

        Açılış programında konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Akıllı, festivalin kentte yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Şehrin ayağa kaldırılmasında kültürün önemli bir fonksiyon üstlendiğini ifade eden Akıllı, "Altyapıyı yapıyoruz, kanalizasyonu yapıyoruz, şehri imar ediyoruz ama şehri imar ederken, şehri inşa ederken şehri ayağa kaldırabilmenin en temel fonksiyonlarından bir tanesi de kültürdür. Bu kültürün önemli bir ayağı sinemadır." dedi.

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        Programın Şanlıurfa'da düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti anlatan Akıllı, organizasyona ev sahipliği yapmanın kendileri için anlamlı olduğunu kaydetti.

        Festival Direktörü Mustafa Deniz Doğan ise 5 yıldır sinemanın evrensel dili ile Şanlıurfa'nın binlerce yıllık kültürel mirasını buluşturmaya çalıştıklarını belirterek, festivalin yalnızca film gösterimlerinden oluşmadığını, farklı kültürlerin, düşüncelerin, hikayelerin ve insanların bir araya geldiği özel bir platform olduğunu ifade etti.

        Festival kapsamında kente gelen konukların yalnızca film gösterimlerine katılmalarını değil, aynı zamanda Şanlıurfa'nın kültürel ve tarihi zenginliklerini de yakından tanımalarını amaçladıklarını aktaran Doğan, yöresel yemekler ve gastronomi kültürünün yanı sıra Göbeklitepe, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ve Haleplibahçe Mozaik Müzesi'nin de ziyaret edilmesini önemsediklerini kaydetti.

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        - Festival hakkında

        Tüm gösterimlerin ve etkinliklerin ücretsiz olduğu festival boyunca özel film gösterimleri, söyleşiler, müzik dinletileri ve özel etkinlikler düzenlenecek.

        Bu yıl ana teması "Sayburç" olarak belirlenen festival, 8 Kasım'da sona erecek.

        Festivalin onur ödülleri, oyuncular Meltem Cumbul ve Menderes Samancılar'a verilecek.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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