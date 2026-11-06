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        Şanlıurfa'da sağanak sele dönüştü: Ev ve iş yerlerini su bastı

        Şanlıurfa'da etkili olan şiddetli sağanak yağış, bazı bölgelerde sele neden oldu. Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken, trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 01:36 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da sağanak sele dönüştü: Ev ve iş yerlerini su bastı

        Şanlıurfa'da etkili olan şiddetli sağanak yağış, bazı bölgelerde sele neden oldu. Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken, trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı.

        Kent genelinde etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Tıkanan rögarların taşması sonucu yollarda su seviyesi yükselirken, bazı bölgelerde ev ve iş yerleri de su altında kaldı.

        Şiddetli yağış nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, araçlarıyla yollarda zor anlar yaşadı.

        Meteoroloji yetkilileri ve Şanlıurfa Valiliği, iki gün önce yaptıkları uyarılarda kentte beklenen kuvvetli yağışın sel ve su baskınlarına yol açabileceğini bildirmişti.

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        Kentte sağanak yağışın etkisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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