Şanlıurfa'da "5. Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali" başladı

Şanlıurfa’da bu yıl beşincisi düzenlenen "Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali" başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi desteğiyle, Göbeklitepe Kültür Sanat Derneği tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali" başladı. Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışta sanatçı İbrahim Halil Kutluğ'un "İzlerin Hafızası" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Açılış programında konuşan Festival Direktörü Mustafa Deniz Doğan, "Festivalimizin açılışını bir konser ile gerçekleştirdik. Türkiye’nin Oscar adayı filmi de izleyiciyle buluşturulacak. Pazar gününe kadar çok güzel bir seçkimiz var. Ulusal ve uluslararası film gösterimlerinin yanı sıra arkeoloji temalı belgeselimiz de festivalde izleyicilerin beğenisine sunulacak. Söyleşiler olacak. Yine festival kapsamında onur ödülleri Meltem Cumbul ile Menderes Samancılar’a takdim edilecek. Pazar günü yine bir konser ile ödüller sahiplerini bulacak. Daha fazla büyümek için, daha fazla sanatçı getirmek için, iyi yönetmen getirmek için herkesin desteğine ihtiyacımız var. O yüzden bütün sanatseverlere, özellikle Urfalı işadamlarına çağrımızdır, gelin hep birlikte festivalimizi büyütelim. Çok daha güzel noktalara getirelim. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederim. Herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

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Tüm gösterimlerin ve etkinliklerin ücretsiz olduğu festival boyunca özel film gösterimleri, söyleşiler, konser ve özel etkinlikler düzenlenecek. Bu yıl ana teması "Sayburç" olarak belirlenen festival, 8 Kasım'da sona erecek.

Festivalin onur ödülleri oyuncular Meltem Cumbul ve Menderes Samancılar'a verilecek.