Şanlıurfa'da trafik levhasına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde trafik levhasına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Giriş: 07.11.2026 - 12:06 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde trafik levhasına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
A.Y. idaresindeki 01 ALT 207 plakalı otomobil, Siverek-Hilvan karayolu Ediz Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkarak trafik levhasına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ