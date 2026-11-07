Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonlarda, Eyyübiye ilçesinde hakkında "dolandırıcılık" suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D. ile Ceylanpınar ilçesinde hakkında "kasten yaralama" suçundan 6 yıl 3 ay gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. saklandıkları adreslerde yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

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