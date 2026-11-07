Şanlıurfa'da bir kişi evinde ölü bulundu

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, yaptıkları kontrollerde, Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kırsal Yardımcı Mahallesi'nde ailesi şehir dışında olduğu için tek yaşayan Halil Kurt'tan (52) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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