Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Şanlıurfa'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 13:29 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Kırsal Yardımcı Mahallesi'nde ailesi şehir dışında olduğu için tek yaşayan Halil Kurt'tan (52) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, yaptıkları kontrollerde, Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yapılan ilk incelemelerde, Kurt'un ısınmak amacıyla kullanılan tüpten sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiği değerlendirildi.

        Kurt'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da trafik levhasına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da trafik levhasına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı
        Dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı
        Kasten yaralama suçundan aranan şahıs yakalandı
        Kasten yaralama suçundan aranan şahıs yakalandı
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı