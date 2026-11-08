Şanlıurfa'da yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki bir yağ fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki bir yağ fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.
Koçören Mahallesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri fabrika çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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