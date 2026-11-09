Şanlıurfa'da dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, dolandırıcılık suçundan hakkında 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, dolandırıcılık suçundan hakkında 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, dolandırıcılık suçundan hakkında 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.S. yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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