Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hakkında 26 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hakkında 26 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında "hırsızlık" suçundan 26 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.