Şanlıurfa'da kurutmalıklara yoğun ilgi

Şanlıurfa'da yapılan kurutmalık patlıcan, biber, acur, bamya gibi ürünler yoğun ilgi görüyor.

Şanlıurfa'da tarihi çarşılar bölgesini rengarenk görünümüyle boyayan kışlık kurutmalık sebzeler, yoğun rağbet görüyor. Kış aylarının vazgeçilmez yemek ürünleri arasında yerini koruyan kurutmalık sebzeler, esnafın da yüzünü güldürüyor. Kurutmalık sebze satışı yapan esnaf, kış mevsimiyle birlikte kurutmalık ürünlere ilginin arttığını söyledi.

Fiyatların geçen yılla oranla arttığını belirten esnaf, 50 parça halinde halka şeklinde satılan patlıcan, biber, domates, acur, bamya bağının 200 ile 250 lira arasında satışa sunulduğunu aktardı.

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Esnaf Muhammed Furkan Çiftçi, "Bu yıl yeni mahsul ürünlerimizi satışa sunmaya başladık. Her bir ipte ortalama 50 adet patlıcan, biber, domates, acur kurutmalığı var. Ortalama fiyatları 200250 TL arasında değişiyor. Fiyatlar geçen yılla oranla biraz daha yüksek oldu. Geçen yıl fiyatlar 120150 TL arasındaydı, bu yıl ise 200250 TL arasında değişiyor. Bu yıl talepler de aşırı var" dedi.

Esnaf Mustafa Ağaç da, kış aylarının gelmesiyle satışların iki katına çıktığını belirtti.

Müşterilerden İbrahim Yıldız ise "Benim il dışından kurutmalık isteyen arkadaşlarım vardı. Şimdi alıp Malatya ve Elazığ'a paket yapıp göndereceğiz. Urfalı olarak biz de bu lezzetlerin peşindeyiz, tüketmeye devam ediyoruz" diye konuştu.