Şanlıurfa'da cami inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde cami inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.
Giriş: 09.11.2026 - 19:49 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde cami inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.
Kırsal Elbeğendi Mahallesi'nde yapımı süren bir caminin inşaatında henüz belirlenemeyen nedenle iskele çöktü.
İskeleden düşen 3 işçi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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