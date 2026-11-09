Şanlıurfa'da 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda, hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 26 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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