Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Gaziantep ve çevre illerde anıldı

Vali Seddar Yavuz, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar, şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı ve dua etti.

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