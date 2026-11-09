Şanlıurfa'da otomobilin refüje çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Diyar Bulunmaz'ın (19) kullandığı 63 AHP 673 plakalı otomobil, Ofis Mahallesi Bediüzzaman Said-i Nursi Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile Muhammed Murat Bulunmaz (14) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.