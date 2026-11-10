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        Büyükşehirden öğrencileri kitap ve doğa sevgisiyle buluşturan proje

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen "Kitapla Güçlen, Doğayla Büyü Projesi", çocukların eğitimine katkı sunarken çevre bilincini de güçlendiriyor. "Bir Kitap, Bir Fidan, Güçlü Bir Gelecek" sloganıyla yürütülen projenin ilk programı, Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:38 Güncelleme:
        Büyükşehirden öğrencileri kitap ve doğa sevgisiyle buluşturan proje

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen "Kitapla Güçlen, Doğayla Büyü Projesi", çocukların eğitimine katkı sunarken çevre bilincini de güçlendiriyor. "Bir Kitap, Bir Fidan, Güçlü Bir Gelecek" sloganıyla yürütülen projenin ilk programı, Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda gerçekleştirildi.

        Kırsal mahallelerdeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin nitelikli kitaplara erişimini artırmak ve okul kütüphanelerini zenginleştirmek amacıyla başlatılan proje, çift yönlü bir dayanışma modeli sunuyor. Okullarda yürütülen kitap toplama kampanyası kapsamında öğrenciler ve gönüllüler kitap bağışında bulunuyor. Toplanan eserler, kütüphane ihtiyacı bulunan kırsal mahalle okullarına ulaştırılıyor.

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        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Akçakale İşletmesinde üretilen zeytin fidanları ile mevsimlik çiçekler okul bahçesinde toprakla buluştu. Etkinliğe katılan öğrenciler, doğayla iç içe olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

        Projeden duyduğu memnuniyeti paylaşan bir öğrenci, "Kitap verdik, fidan aldık; doğaya da bir nefes olduk. Bize bu fırsatı tanıdıkları için Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz. Herkes fidan diksin, gelecekte daha yeşil bir dünyada yaşamak istiyoruz" sözleriyle duygularını aktardı. Bir başka öğrenci ise "Doğa hepimizin evidir, canlıların da yuvasıdır. Kendi diktiğimiz ağaçları sahipleneceğiz" dedi.

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        Okul Müdürü Mikail Demirhan ise, projenin öğrencilere kattığı değere dikkat çekerek, "Öğrencilerimiz bu etkinlikten çok memnun kaldı; özellikle kendi diktikleri ağaçları sahiplenme noktasında inanılmaz mutlu oldular. Okulumuzda her öğrencinin neredeyse bir ağacı var ve öğrenci bu ağaçla ilgilenip kendisi büyütecek. Bu sebeple Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen protokol kapsamında, şehir genelinde kitap bağış kampanyasına destek veren okulların bahçelerinde zeytin fidanı dikimi ve mevsimlik çiçeklendirme çalışmalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

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