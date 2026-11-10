Şanlıurfa Büyükşehirden Karaköprü'de asfalt mesaisi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Karaköprü ilçesi Akpiyar Mahallesi 403. Cadde üzerindeki 17 metrelik yolda asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce kilitli parke taşıyla kaplı olan ve zamanla deforme olan yolda, DSİ tarafından yapılan köprü çalışması ile altyapı işlemlerinin tamamlanmasının ardından asfaltlama çalışması başlatıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek, yol standartlarını yükseltmek ve vatandaşlara daha konforlu ulaşım imkanı sunmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesi 403. Cadde'de asfalt serim çalışması başlattı.

REKLAM

Daha önce caddede kilitli parke taşı bulunurken, zaman içerisinde meydana gelen deformasyonlar nedeniyle yolun yenilenmesine ihtiyaç duyuldu. Bölgede Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından gerçekleştirilen köprü yapım çalışmasının ardından yürütülen altyapı çalışmaları da yolun mevcut durumunu etkiledi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından bölgede asfalt serim çalışmalarına başlandı. Daha önce kilitli parke taşıyla kaplı ve deforme olmuş yolun asfaltla yenilenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Akpiyar Mahallesi 403. Cadde'de yol konforunun artırılması, ulaşım güvenliğinin desteklenmesi ve bölge sakinlerinin daha rahat bir ulaşım imkanına kavuşması hedefleniyor.

REKLAM

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda yol yapım, bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını sürdürerek ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.