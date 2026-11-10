Şanlıurfa'da yolcu minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
H.G. yönetimindeki 63 N 6449 plakalı minibüs, Güzelşehir Mahallesi Selahattin Eyyübi Bulvarı'nda, M.S.G'nin kullandığı 06 FZU 078 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan R.T. (62), M.A. (24), O.T. (1) ve S.K. (44) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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