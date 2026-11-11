Şanlıurfa'da karbonmonoksitten zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kovada yakılan ateşten sızan karbonmonoksitten zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 11.11.2026 - 10:52 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kovada yakılan ateşten sızan karbonmonoksitten zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kendirci Mahallesi'nde ısınmak amacıyla kovada yakılan ateşin odaya bırakılması sonucu, evde bulunan Ö.S, E.S. ve M.S. fenalaştı.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 3 kişiden E.S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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