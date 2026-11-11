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        Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı hastaneye kaldırıldı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, ısınmak için oturdukları evde yağ tenekesinde ateş yakan anne ve kızı zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:44 Güncelleme:
        Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı hastaneye kaldırıldı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, ısınmak için oturdukları evde yağ tenekesinde ateş yakan anne ve kızı zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

        Edinilen bilgiye göre, olay, Merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Kendirci Mahallesi'nde meydana geldi. Oturdukları tek katlı müstakil evde ısınmak için tenekede ateş yakan E.S. (48) ile kızı M.S. (13) bir süre sonra odayı dolduran karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Anne ile kızı, sağlık ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan annenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, çocuğun ise iyi olduğu bildirildi.

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        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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