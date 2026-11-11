Şanlıurfa ile Filistin'in Sa'ir belediyesi kardeş şehir oldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Filistin ile kardeş şehir ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor. Daha önce Filistin’in ElHalil Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzalayan Büyükşehir Belediyesi, bu kez Sa’ir Belediyesi ile kardeş şehir oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Filistin’in Sa’ir Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında düzenlenen programa, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy ile Sa’ir Belediye Başkanı Saad Idris Shallaldeh imza attı. İmza törenine Sa’ir Belediye Meclisi üyelerinden oluşan heyetin yanı sıra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Elif Esra Önal da katıldı.

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Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz

Törende konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy, Filistin halkının Şanlıurfa’nın gönlünde özel bir yere sahip olduğunu belirterek, ElHalil Belediyesi ile kurulan kardeşlik bağının Sa’ir Belediyesi ile daha da güçlendirildiğini ifade etti.

Aksoy, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak Filistin halkıyla dayanışmayı sürdüreceklerini vurgulayarak, belediyecilik alanındaki bilgi ve tecrübelerini Filistinli kardeşleriyle paylaşmaya hazır olduklarını kaydetti.

Sa’ir Belediye Başkanı Saad Idris Shallaldeh ise Şanlıurfa ile kurulan kardeş şehir ilişkisinin iki kent arasındaki dostluk ve dayanışmayı daha da güçlendireceğini belirtti.

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Tarım ve kültür alanlarında ortak çalışmalar yapılacak

İmzalanan protokol kapsamında iki belediye arasında özellikle tarım ve kültür alanlarında karşılıklı deneyim paylaşımı ve ortak çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

Şanlıurfa’da tarımsal üretimin desteklenmesi ve kültürel mirasın korunması amacıyla hayata geçirilen iyi uygulama örneklerinin Sa’ir Belediyesi ile paylaşılması planlanırken, düzenlenecek kültürel etkinlikler ve karşılıklı ziyaretlerle iki şehir halkı arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.