Yolcu otobüsü ile 2 otomobilden 17 kilo uyuşturucu çıktı
Şanlıurfa'da durdurulan yolcu otobüsü ile 2 otomobilde yapılan aramada 17 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Şanlıurfa’da durdurulan yolcu otobüsü ile 2 otomobilde yapılan aramada 17 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uygulamada bir yolcu otobüsü ile 2 otomobili durdurdu. Araçlarda arama yapan ekipler, 21 parça halinde 17 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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