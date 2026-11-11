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        Yolcu otobüsü ile 2 otomobilden 17 kilo uyuşturucu çıktı

        Şanlıurfa'da durdurulan yolcu otobüsü ile 2 otomobilde yapılan aramada 17 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 18:03 Güncelleme:
        Yolcu otobüsü ile 2 otomobilden 17 kilo uyuşturucu çıktı

        Şanlıurfa’da durdurulan yolcu otobüsü ile 2 otomobilde yapılan aramada 17 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uygulamada bir yolcu otobüsü ile 2 otomobili durdurdu. Araçlarda arama yapan ekipler, 21 parça halinde 17 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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