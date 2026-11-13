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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:46 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda 149 hap, 8,32 gram sentetik uyuşturucu, 2,07 gram eroin, 27 gram esrar ele geçirildi, 18 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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