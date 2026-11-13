Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu; 13 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda 149 hap, 8,32 gram sentetik uyuşturucu, 2,07 gram eroin, 27 gram esrar ele geçirildi, 18 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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