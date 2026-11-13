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        Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 10:32 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kırsal Abdallı Mahallesi'nde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kavgada ağır yaralanan 42 yaşındaki Müslüm Eroğlu, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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