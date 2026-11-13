Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kırsal Abdallı Mahallesi'nde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada ağır yaralanan 42 yaşındaki Müslüm Eroğlu, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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