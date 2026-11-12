İzmir'de fabrikadaki patlamada ölen Şanlıurfalı işçi son yolculuğuna uğurlandı

İzmir’in Aliağa ilçesinde 9 Kasım’da HABAŞ Demir Çelik tesislerinde meydana gelen patlamada ağır yaralanan Abdullah Kılıç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Kılıç’ın cenazesi, kara yoluyla memleketi Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine getirildi. Kılıç’ın cenazesi, kırsal Yenişehir Mahallesi’nde düzenlenen törenin ardından gözyaşları ve Kürtçe ağıtlar eşliğinde toprağa verildi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtilen Kılıç’ın ölümü, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

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