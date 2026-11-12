Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 1,5 kilogram uyuşturucu madde bulundu
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada, valize gizlenmiş 1,5 kilogram uyuşturucu madde bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada, valize gizlenmiş 1,5 kilogram uyuşturucu madde bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda kent girişinde durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı.
Aramada, bagajdaki valize gizlenmiş 1 kilo 467 gram esrar ele geçirildi. Yolculardan İ.K. gözaltına alındı.
Şüpheli, işlemleri için Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Paylaşılan görüntülerde, narkotik köpeğinin otobüsün bagaj bölümünde arama yapması ve valizden çıkarılan uyuşturucu yer alıyor.
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