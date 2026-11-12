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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 10:56 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Y.C. (33) idaresindeki 06 DSR 938 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun Başdeğirmen Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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