Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Giriş: 12.11.2026 - 10:56 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Y.C. (33) idaresindeki 06 DSR 938 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun Başdeğirmen Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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