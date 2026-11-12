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        Dicle Elektrik'ten Akçakale'ye 33 kilometrelik yeni enerji hattı

        Dicle Elektrik, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde başlattığı 90 milyon TL'lik enerji altyapısı yatırımında sona yaklaştı. Proje kapsamında tamamlanacak 33 kilometrelik yeni enerji hattıyla yaklaşık bin 500 aboneye daha kaliteli enerji hizmeti sunulması hedefleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 10:08 Güncelleme:
        Dicle Elektrik'ten Akçakale'ye 33 kilometrelik yeni enerji hattı

        Dicle Elektrik, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde başlattığı 90 milyon TL’lik enerji altyapısı yatırımında sona yaklaştı. Proje kapsamında tamamlanacak 33 kilometrelik yeni enerji hattıyla yaklaşık bin 500 aboneye daha kaliteli enerji hizmeti sunulması hedefleniyor.

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kaliteli, kesintisiz ve kayıpsız enerji dağıtımı hedefiyle yatırımlarını sürdüren Dicle Elektrik, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde enerji altyapısını modernize etmeye devam ediyor. İlçenin Adnan Menderes Mahallesi’nde yürütülen yaklaşık 90 milyon TL tutarındaki yatırımda çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Mevcut şebekenin kapasitesini artırarak enerji arz güvenliğini güçlendirmeyi amaçlayan proje kapsamında, bölgenin bugünkü ihtiyaçlarının yanı sıra gelecekte oluşabilecek enerji talebine de yanıt verecek modern bir dağıtım altyapısı oluşturuluyor.

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        Adnan Menderes Mahallesi’nde yürütülen çalışmalar kapsamında 10 bin metre alçak gerilim ve 23 bin metre izoleli orta gerilim hattı olmak üzere toplam 33 kilometrelik enerji kablosu tesis ediliyor. Enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla 3 yeni trafo merkezi ve 4 direk üstü trafo kuruluyor. Çalışmalar kapsamında 210 elektrik ve aydınlatma direği ile 80 dağıtım panosu da şebekeye kazandırılıyor. Böylece bölgedeki elektrik ihtiyacının daha güvenilir ve kesintisiz şekilde karşılanması hedefleniyor.

        Yatırımın tamamlanmasıyla Adnan Menderes Mahallesi ve çevresindeki yerleşim alanlarında bulunan yaklaşık bin 500 abonenin daha güçlü ve güvenilir bir elektrik dağıtım altyapısından yararlanması sağlanacak. Modernize edilen şebeke sayesinde arıza risklerinin azaltılması, muhtemel kesintilere daha hızlı müdahale edilmesi ve bakım çalışmalarının daha etkin şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Yeni tesisler, özellikle artan elektrik tüketiminin karşılanması ve hizmet sürekliliğinin sağlanması açısından bölgenin enerji altyapısına önemli katkı sunacak.

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        Yılsonuna kadar tamamlanması hedeflenen 90 milyon TL’lik yatırım, Akçakale’nin gelişen yerleşim alanlarında enerji arz güvenliğini güçlendirirken ilçenin gelecekteki büyümesine de altyapı desteği sağlayacak. Dicle Elektrik, bölgedeki yatırımlarıyla elektrik dağıtım şebekesinin kapasitesini artırmayı, teknik kayıpları azaltmayı ve abonelerine sunduğu hizmet kalitesini sürdürülebilir şekilde geliştirmeyi hedefliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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