Baraj sularının çekildiği Halfeti'de geçmişin izleri gün yüzüne çıktı

RAUF MALTAŞ - Atatürk ve Birecik barajlarındaki sızıntı kontrolü çalışmaları dolayısıyla su seviyesi düşen Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, yıllardır sular altında kalan çok sayıda eski yerleşim yeri yeniden ortaya çıktı.

Fırat Nehri üzerine kurulan Birecik Barajı'nın suları altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013 yılında "sakin şehir" ağına dahil ettiği Halfeti'nin, su seviyesinin düşmesiyle çehresi değişti.

Barajlardaki sızıntı kontrolü çalışmaları kapsamında su seviyesinin yer yer 10 metreye kadar düşürülmesi, eski yapıların yeniden görünür olmasını sağladı.

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Halfeti'nin simge yapılarından Ulu Cami, Savaşan Mahallesi'nde baraj suları üzerinde kalan cami minaresi ile çok sayıda tarihi ev ve bahçeleri ortaya çıktı.

Halfetililer, suyun çekilmesiyle 26 yıl önce sular altında kalan eski yerleşim yerlerini ziyaret ederek geçmişe ait anılarını tazeleme imkanı buluyor.

Su seviyesinin yaklaşık bir ay düşük tutulmasının planlandığı, bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden eski seviyesine çıkarılacağı belirtildi.

- "Çatlak ve sızıntı bakımı yapılacak"

Halfeti Kaymakamı Sinan Korkmaz, AA muhabirine, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle ilçenin yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.

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Birecik Barajı'nın yapımı dolayısıyla 26 yıl önce eski Halfeti olarak bilinen bölgede su seviyesinin yaklaşık 50 metre yükseldiğini ve bölge halkının 10 kilometre daha yukarıdaki yeni Halfeti'ye taşındığını hatırlatan Korkmaz, ilçenin yeniden tarihi görünümüne kavuştuğunu ifade etti.

Halfeti'nin doğal ve tarihi dokusuyla öne çıkan bir ilçe olduğunu belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

"Kendine özgü görünümü ve yapısıyla meşhurdur. 2000 yılından beri Halfeti'de su seviyesi ikinci defa inmiş durumdadır. Yaklaşık 10 metre kadar iki haftadır belirli periyotlarla yavaş yavaş su seviyesi indirildi. Birecik ve Atatürk barajlarında çatlak ve kaçak sızıntı bakımı yapılacak. Su seviyesinin inmesiyle belli başlı tarihi yapılar, eski bahçeler gün yüzüne tekrar çıkmış oldu, Halfetililerin eski anılarını canlandırdı, bir nebze olsun eskiye döndürdü. Yaklaşık 20 gün daha bu bakım ve onarım sürecek, daha sonra su seviyesi eski haline dönecektir."

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- "26 yıl sonra su çekildi"

Halfetili Mehmet Karaman ise ilçenin değişen görünümünün kendilerinde hem hüzün hem de geçmişe yönelik özlem uyandırdığını söyledi.

Arkadaşlarıyla eski yerleşim yerlerini ziyaret etme imkanı bulduklarını belirten Karaman, "Yani 26 yıl sonra su çekildi. İşte gördüğünüz gibi evlerimiz gün yüzüne çıktı. Hatıralar canlanıyor, ilçemizin sakinleri çoğu kıyı şeritlerindeki eski evlerini ziyaret ediyor. Yani 26 yıl sonra bir geçmişimiz, çocukluğumuz göz önünde, gözümüzün önüne geldi." diye konuştu.

Hüseyin Çelik de ailesi ve çocuklarıyla eski evlerinin bulunduğu bölgeyi ziyaret ettiğini dile getirdi.