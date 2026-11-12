İzmir'deki fabrika patlamasında hayatını kaybeden işçi Şanlıurfa'da toprağa verildi

Kılınç'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Cenaze namazı sonrası açıklamada bulunan fabrika işçilerinden Mehmet Demir, fabrikada o gün vardiya değişikliği nedeniyle olmadığını belirterek, ihmal olduğunu savundu.

İlk belirlemelere göre, sıvı çelik dökümü sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana gelen patlamada 17 işçi hayatını kaybetti, 15 işçi yaralandı. Patlamada ağır yaralanan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi nüfusuna kayıtlı Abdullah Kılınç, kaldırıldığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kılınç'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi.

Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki fabrikada 9 Kasım saat 12.00 sıralarında patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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