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        Şanlıurfa'da indirim kampanyalarına yönelik denetim gerçekleştirildi

        Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kasım ayı indirim kampanyalarında tüketicilerin yanıltılmasını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 16:14 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da indirim kampanyalarına yönelik denetim gerçekleştirildi

        Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kasım ayı indirim kampanyalarında tüketicilerin yanıltılmasını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

        Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığının tüketicinin korunmasına yönelik politikaları doğrultusunda kasım ayı indirim kampanyalarına ilişkin denetimlerin ay öncesinde planlandığı ve sahada uygulanmaya başlandığı belirtildi.

        "Efsane Kasım", "Süper Kasım", "Şahane Kasım" ve "Efsane Cuma" gibi isimlerle düzenlenen kampanyaların denetlendiği aktarılan açıklamada, gerçeğe aykırı indirim uygulamalarının engellenmesi ve vatandaşların ekonomik menfaatlerinin korunmasının amaçlandığı ifade edildi.

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        Denetimlerde işletmelerin fiyatlandırma yöntemleri, indirim oranları, kampanya koşulları, reklam içerikleri ve tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen ticari uygulamaların incelendiği kaydedildi.

        İndirim öncesi fiyatların artırılarak yüksek oranlı indirim yapılmış gibi gösterilmesinin önüne geçilmesi amacıyla, indirimden önceki son 10 gün içerisinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınıp alınmadığının kontrol edildiği bildirildi.

        Açıklamada, vatandaşların yanıltıcı reklam, sahte indirim ve haksız ticari uygulamalara ilişkin şikayetlerini ALO 175 Tüketici Danışma Hattı, CİMER ve ilgili resmi başvuru kanalları üzerinden iletebileceği belirtilerek, tüketici haklarının korunması ve adil ticaret ortamının oluşturulmasına yönelik denetimlerin sürdürüleceği vurgulandı.

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